Preziosissimo Sangue, a Sarzana è tutto pronto: la reliquia farà il giro delle chiese

Sarzana - Val di Magra - Domenica prossima nel pomeriggio e il lunedì seguente avranno luogo nella città vescovile di Sarzana le celebrazioni in onore della reliquia del Preziosissimo Sangue. Purtroppo anche quest’anno non potrà svolgersi la tradizionale processione per le vie cittadine parate a festa (la foto è di repertorio), ma la ricorrenza sarà comunque celebrata in forma solenne, con la presenza del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. La preparazione, com’è consuetudine, si svolgerà per tutta la settimana che inizia domani. La reliquia verrà esposta, a turno, nelle diverse parrocchie della città di Sarzana. Si inizia domattina alle 9 con l’esposizione nella chiesa delle Clarisse (già dei Cappuccini), da dove, alle 16.30, raggiungerà la chiesa di San Francesco. Martedì la reliquia sarà a Luni, nella parrocchia intitolata al Preziosissimo Sangue, dalle 17 alle 19. Mercoledì a Nostra Signora del Carmine di Sarzana dalle 16 alle 19, giovedì a San Venanzio, dalle 17 alle 19 circa, venerdì a Santa Caterina, dalle 20.45 alle 21.45. Sabato esposizione a Sarzana, nella basilica concattedrale. Il vescovo presiederà domenica alle 18 i primi Vespri della solennità del Preziosissimo Sangue, non seguiti, come detto, dalla processione. Lunedì alle 10.30 il vescovo presiederà la concelebrazione solenne e nel pomeriggio, alle 18, la celebrazione per le persone inferme della città e della vallata.