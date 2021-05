Presidenza del Parco, Legambiente: "Pronti a collaborare con Landini"

Sarzana - Val di Magra - Il vicepresidente di Legambiente Liguria Stefano Sarti e i referenti locali Giovanni Cortelezzi e Alessandro Poletti intervengono in merito alla nomina - anticipata ieri da CdS (QUI) - da parte della Regione di Eleonora Landini per la presidenza del Parco di Montemarcello Magra Vara.

"Ci congratuliamo con la Dottoressa - scrivono - stimata dipendente della Provincia Della Spezia, e ci rendiamo fin d'ora disponibili alla collaborazione per affrontare e cercare di risolvere diversi temi caldi del Parco. Dalla nautica al ripristino ecologico delle aree di frantumazione inerti dismesse, dalla difesa della biodiversità alla convivenza dei valori naturalistici del Parco con le esigenze di diminuzione del rischio idraulico".