Ponzano, aperta l'area di sgambatura per i cani

Sarzana - Val di Magra - E' aperta da stamani l'area di sgambamento per cani al parco di Ponzano Madonetta, comune di Santo Stefano. Una novità che raccoglie il commento entusiasta del gruppo di opposizione consiliare 'Domani/Santo Stefano popolare', che oggi ha fatto tappa al parco. "Si è sopperito a quella che per il nostro comune era una mancanza - affermano in una nota i consiglieri Ponzanelli, Monticelli e Serarcangeli -, migliorando anche la zona in cui lo sgambamento è collocato. Pensare aree di questo tipo, non significa soltanto pensare ai nostri cari animali ma anche riqualificare zone o spazi verdi e soprattutto socializzare e riscoprire la voglia di stare insieme. La creazione di un’area di sgambatura cani è sempre stato un tema molto sentito nel nostro paese, per questo fin dall’inizio del mandato ci eravamo presi l’impegno di portare in consiglio comunale un ordine del giorno sul tema che potesse essere condiviso da tutti. La nostra proposta è stata votata all'unanimità e tradotta in delibera. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno creduto insieme a noi e ci hanno sempre sostenuto".