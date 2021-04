Ponzanelli solidale con chi protesta: "Riaprire appena possibile"

Sarzana - Val di Magra - "Gli italiani hanno passato un anno di enormi sacrifici e sofferenze, che non hanno risparmiato l'ultima Pasqua. Ci sono alcune categorie che hanno sofferto particolarmente le chiusure, acuendo una crisi sociale che il Governo non può più ignorare, anche perché i ristori del DL Sostegni, oltre a rilevarsi insufficienti, non sono ancora arrivati”. Così in una nota il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla protesta odierna sulla Variante degli operatori del commercio (QUI) i quali già nelle scorse settimanae avevano ricevuto la solidarietà della prima cittadina (nella foto).

“I comuni – aggiunge - stanno facendo la loro parte, ma non può essere abbastanza. Ora, non appena i dati epidemiologici lo consentiranno, occorre ripartire. E' necessario e non più procrastinabile che si proponga un calendario di riaperture, investendo nel frattempo sulla campagna di vaccinazione e prendendo esempio da paesi come la Gran Bretagna che stanno già programmando il futuro, oltre ad affrontare la gestione di un difficile presente. Speriamo, come già chiedono gli enti locali, che si possano alleggerire le restrizioni già dal 20 aprile, ma serve una programmazione di più lungo periodo. Esprimiamo solidarietà e sostegno a chi protesta. Il Governo ci ascolti."