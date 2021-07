Ponte Calcandola, arrivano 400mila euro per chiudere progetto e avviare gara

Sarzana - Val di Magra - Via libera da parte del Comitato per il Fondo Strategico regionale allo stanziamento di ulteriori 400mila euro per il completamento del quadro economico del ponte sul Calcandola a Sarzana consentendo la conclusione del progetto esecutivo e l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori. Le risorse si sono rese necessarie a seguito dell’aggiornamento della progettazione definitiva per aumentare la lunghezza del ponte al fine di non interferire con l’alveo del torrente per motivi idraulici e si aggiungono ai 2,5 milioni di euro già stanziati sempre dal FSR per la sua realizzazione, unitamente ad un cofinanziamento comunale di 250mila euro circa. È in fase di conclusione la conferenza dei servizi già indetta dal Comune di Sarzana.

Il finanziamento dal fondo strategico già stanziato riguarda anche la riqualificazione complessiva del quartiere della Bradia, con la riqualificazione, già conclusa, del ponte sulla budella e la rotatoria di via Falcinello e via Paradiso.



“Questo ulteriore finanziamento dal Fondo strategico – afferma l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - costituisce una risposta tempestiva alle richieste del Comune per rispettare insieme il cronoprogramma di un progetto strategico per Sarzana. La piena copertura finanziaria dell’intervento è essenziale per far partire la gara nei tempi previsti e consegnare l’opera ai cittadini di un’area che aspetta da troppo tempo una riqualificazione infrastrutturale complessiva”.