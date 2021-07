Più di cinquecento persone all'open night vaccinale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Oltre cinquecento persone hanno partecipato questa sera all'open night vaccinale nell'hub del San Bartolomeo di Sarzana. Per facilitare le operazioni la strada è stata chiusa e a ciascuno è stato dato il numero per poi accedere all'interno della struttura.

“Una bella serata - ha dichiarato il sindaco Ponzanelli - in cui i sarzanesi e tutta la provincia hanno mostrato la forte volontà di liberarsi dal terrore del virus con l’arma migliore che abbiamo a disposizione, i vaccini. Grazie alla protezione civile, alla pubblica assistenza, alle forze dell’ordine e a tutti gli straordinari uomini e donne del nostro sistema sanitario che stanno continuando a vaccinare durante tutta la serata, e che sono stati riferimento per l’intera nostra provincia durante tutta questa lunga e sfiancante emergenza. Continuiamo a vaccinare e invitiamo tutti a prenotarsi nei canali ordinari che ha messo a disposizione ASL, per avere il proprio appuntamento in poche ore e dare il proprio contributo all’intera comunità, oltreché a proteggersi.”

Le operazioni sono state coordinate dalla squadra provinciale della Protezione Civile con dodici volontari, squadre della Pubblica Assistenza di Sarzana, Polizia e Polizia locale.