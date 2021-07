Piano di Valeriano, divieti di transito per gli autocarri

Sarzana - Val di Magra - Divieto di transito a Piano di Valeriano per autocarri di peso superiore a 1.5 tonnellate a pieno carico in Via G. Emanueli, dall’incrocio con la I traversale all’incrocio con la nuova viabilità (i cui lavori sono in fase di conclusione) che dalla menzionata via s'innesta sulla Sp 10 della Val di Vara; e divieto di transito per autocarri di peso superiore a 3.5 tonnellate a pieno carico sia sulla via I traversale che sulla II traversale, dall’incrocio con la Via G. Emanueli all’incrocio con la I traversale. Questo ha deliberato l'amministrazione comunale di Vezzano; sulla scorta di tale deliberazione, il responsabile dell'Area vigilanza andrà a predisporre gli adempimenti necessari alla realizzazione della nuova disciplina della circolazione stradale.

Nell'atto si rileva che le strade comunali oggetto della deliberazione “sono situate all’interno del centro abitato di Piano Valeriano, e sono fiancheggiate per tutta la loro lunghezza da case e recinzioni, con vari accessi carrabili, avente una sede stradale di ridotte dimensioni”, che “risultano assolutamente inidonee a sopportare un flusso continuo di mezzi pesanti in entrata ed uscita, data l’esigua sezione della carreggiata, tale da non garantire le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; attualmente la strada è inserita nel centro abitato di Piano Valeriano, è fiancheggiata da fabbricati sia ad uso civile abitazione che ad uso attività produttive ed artigianali, con carreggiata di dimensione ridotta, a doppio senso di marcia”. Ricordando che “tra i compiti primari affidati all’Amministrazione Comunale vi è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e migliorare la qualità della vita dei cittadini, per cui si ritiene che sia indispensabile adottare nuovi provvedimenti sulla circolazione stradale, che tengano di conto della sicurezza dei pedoni e dei proprietari frontisti e consenta il transito dei mezzi pesanti alle attività esistenti”.