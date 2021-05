Parte la raccolta porta a porta a Valeriano, le indicazioni

Sarzana - Val di Magra - “Ricordiamo agli utenti del Borgo di Valeriano - Vezzano Ligure - che da lunedì 10 maggio partirà il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani”. E’ quanto si legge in una nota di Acam Iren che prosegue: “I nostri incaricati passeranno a domicilio per la consegna delle dotazioni. Per coloro che non fossero presenti in occasione della consegna domiciliare sarà possibile ritirare il kit presso il punto informativo che verrà allestito presso i locali del Centro Sociale (Via Roma 3), sabato 8 maggio dalle 8:30 alle 12:30. Da domani, 5 maggio, sarà inoltre nuovamente operativo, tutti i mercoledì dalle 10:30 alle 14.30, lo sportello ambientale in Via Provinciale Piana Bottagna, 24 (dietro il supermercato Basko) per la distribuzione di tutte le dotazioni necessarie per la raccolta differenziata”.