Parrucche oncologiche, Culturalmentre intervista a Marilena Cavazzuti

Sarzana - Val di Magra - Non solo salone per la cura e il taglio dei capelli, Marilena Cavazzuti sarà ospite lunedì 19 aprile alle 21 in diretta sulla pagina dell’Ordinario all’interno della trasmissione Culturalmentre, per parlare di un progetto importante per la realizzazione di parrucche oncologiche. Nel suo negozio ad Arcola è possibile infatti effettuare la donazione dei capelli che vengono inviati all’associazione nazionale Banca dei Capelli per trasformarsi in parrucche. Alla serata, condotta da Daniela Tresconi, saranno presenti oltre alla parrucchiera Marilena, il presidente dell’associazione nazione Banca dei Capelli Francesco Chimienti e Michela Maloberti fondatrice della pagina Io fabbrico capelli. Culturalmentre è la web tv intelligente, che va in onda, in diretta sulle pagine Facebook di Nati per scrivere, NPS Edizioni. L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i lunedì (alle 21) e i mercoledì (alle 18.30). Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte. Le rubriche affrontano tematiche care alle associazioni: editoria di qualità, fantastico, folclore e storie di persone straordinarie. Per informazioni o per partecipare al programma scrivere a info@lordinario.it.