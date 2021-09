Parcheggio al San Bartolomeo, Comune acquisisce terreno da Asl5

Sarzana - Val di Magra - A tre anni dal primo annuncio il Consiglio comunale di Sarzana nella seduta di domani ratificherà il protocollo d'intesa con Asl5 per la realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito nei pressi dell'ospedale San Bartolomeo. Un intervento che dovrà passare per una compravendita di terreni che l'Amministrazione farà con l'Azienda sanitaria, proprietaria dell'area su cui troveranno posto gli stalli tanto attesi dalla cittadinanza.

Per farlo, come annunciato in un consiglio di un anno fa, l'ente accenderà un nuovo mutuo (QUI) necessario per coprire la spesa di 117mila euro, mentre ne incasserà 108 dalla cessione ad Asl5 di un terreno in via Alfieri dove già insiste un suo immobile.



La pratica è stata illustrata nella commissione congiunta bilancio e territorio tenutasi ieri in modalità telematica nella quale non sono mancati contrasti fra maggioranza e opposizione. Prima è stata infatti la consigliere Pd Casini a riprendere l'assessore Campi che aveva parlato di “risorse già stanziate a bilancio” e non di un mutuo come confermato dal dirigente Caso. Poi la stessa esponente democratica ha invitando i consiglieri di maggioranza “di non partecipare contemporaneamente ad altri eventi”. Un punto questo sul quale il capogruppo di Italia Viva Raschi ha osservato: “Non è giusto che durante le sedute della commissione i consiglieri partecipino anche da altri eventi in contemporanea”.