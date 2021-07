Padre Milesi celebra i settant'anni di sacerdozio tornando a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Novantacinque anni di età e settanta di sacerdozio: sono questi i “traguardi” raggiunti in questo 2021 dal religioso padre Costanzo Milesi, dei frati minori francescani, e che egli ha voluto ricordare con la Messa celebrata martedì scorso, solennità dei Santi Pietro e Paolo, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta di Sarzana, la stessa dove era stato ordinato prete il 29 giugno 1951. Nato il 25 aprile 1926 a San Pellegrino, in provincia di Bergamo, era entrato giovane nell’ordine francescano e, assegnato alla provincia della Liguria, era stato ordinato appunto a Sarzana dal vescovo Giuseppe Stella. Nel convento di Sarzana è poi rimasto molti anni, svolgendo anche per due anni, dal 1979 al 1980, le funzioni di parroco della parrocchia di San Francesco, allora affidata ai frati. In seguito venne trasferito a Chiavari e infine nel convento di Recco. Ed ecco che, settant’anni dopo e sempre lucidissimo, Padre Milesi ha voluto tornare a Sarzana per celebrare la Messa proprio dove era stato ordinato.