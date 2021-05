Ottimi risultati per il porta a porta a Valeriano. Da giugno un operatore dedicato a Sarciara

Sarzana - Val di Magra - L’Ufficio Ambiente del Comune di Vezzano Ligure esprime grande soddisfazione per la partecipazione e il comportamento dei residenti valleranesi in occasione dell’introduzione anche nel centro storico del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, che a fronte dell’impegno economico e fisico profuso ha dato risultati tangibili sia in termini di miglioramento del servizio che di decoro di tutta la frazione.

Un ringraziamento particolare ad Acam/Iren ambiente, alla cooperativa Maris e al comitato di quartiere.

Con viva soddisfazione il Comune di Vezzano Ligure comunica che dal mese di giugno inizierà un nuovo servizio di pulizia dedicato al quartiere di Sarciara con la presenza giornaliera di un operatore.