Operativo il punto Asl per vaccini e tamponi al Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - Da oggi e per tutta la durata del Festival della Mente di Sarzana sarà attivo uno stand con il personale Asl5 che effettuerà tamponi e vaccinazioni Covid-19 (prima dose) a coloro che parteciperanno agli incontri della manifestazione promossa da Fondazione Carispezia.

Lo stand, allestito dalla Protezione Civile e situato in piazza Matteotti davanti al Comune (lato via Gramsci) era già attivo in occasione dell’inaugurazione odierna, grazie all’equipe composta da medico, infermieri e amministrativo per la registrazione, offrendo così un servizio in più al pubblico de Festival.



Gli orari di apertura sono i seguenti:

Sabato 4 e Domenica 5 settembre dalle ore 9.30 alle ore 23.30.