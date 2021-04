Ok alle regole per l'area cani, ora si attende l'apertura

Sarzana - Val di Magra - Approvato ieri in consiglio comunale il regolamento dell'area cani ricavata al parco di Ponzano Madonnetta, ancora chiusa al pubblico. Prima dell'ok al regolamento complessivo, sono stati illustrati e votati uno ad uno gli emendamenti presentati dal gruppi di opposizione 'Insieme per voltare pagina', quasi tutti passati. Le varie votazioni hanno visto pronunciamenti eterogenei anche all'interno delle medesime compagni politiche. "Apprezziamo l’impegno speso dall’Amministrazione Comunale nell’aver traguardato l’obiettivo di istituire un’area attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei nostri amici pelosetti, oramai di prossima apertura all’interno del Parco della Madonnetta - affermano in una nota da 'Insieme per voltare pagina' -. Sono passati diversi anni dalla condivisione unanime in Consiglio Comunale dell’invito formalizzato attraverso la presentazione di un ordine del giorno presentato dai Consiglieri Lazzoni e Zangani nel Gennaio 2017, ma ciò che importa è che sia stato raggiunto il risultato finale. Nella seduta odierna, il Consiglio Comunale ha approvato la regolamentazione per l’accesso all’area sgambatura predisposta dagli uffici del Comando di Polizia Municipale, integrata con gli emendamenti proposti dal gruppo Insieme per Voltare Pagina in un’ottica contributiva e migliorativa del testo. Abbiamo ritenuto opportuno l’inserimento di ulteriori prescrizioni di utilizzo dell’area, quali il numero massimo di cani che possono permanervi contemporaneamente e la verifica circa la loro adeguata copertura vaccinale, oltreché, in caso di conferimento della gestione e manutenzione dell’area da parte dell’Amministrazione, l’esclusiva possibilità di convenzione solo con associazioni cinofile e/o animaliste anche di volontariato, a garanzia del rispetto di norme sanitarie, del benessere dei cani nonché di una civile convivenza da parte di tutti i potenziali utenti".