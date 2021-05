Nuovo segretario comunale per Sarzana, è Mattia Manganaro

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina il decreto per la nomina della dottoressa Mattia Manganaro come nuovo segretario del Comune.

Si tratta del secondo incarico di questo 2021 dopo che a marzo Luigi Guerrera si era trasferito a Quarrata, sostituito da Alessandro Paolini che era arrivato a Palazzo Roderio a scavalco con i comuni di Pietrasanta e Montignoso. Il 12 maggio invece l'amministrazione aveva avviato il procedimento per l'individuazione di un nuovo segretario presso il Ministero degli Interni e a conclusione dell'iter, il 24 maggio, ha scelto fra le molte candidature arrivate quella della di Mattia Manganaro, avvocato classe 1976 di Melito Porto San Salvo, con esperienza acquisita in numerosi comuni e proveniente in questo caso da Soiano del Lago nel bresciano.