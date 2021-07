Nuovo direttore per il Parco di Montemarcello, è dirigente regionale

Sarzana - Val di Magra - “Prima riunione del nuovo consiglio direttivo del Parco di Montemarcello Magra Vara e primo atto dirompente che segna con chiarezza la politica regionale sui Parchi: cambio del Direttore attuale con uno che svolge lo stesso ruolo in altri tre parchi liguri più l’incarico regionale”. Così il consigliere regionale del Pd Davide Natale in merito alla decisione dell'organo dell'ente che nell'ultima seduta ha recepito la direttiva della Regione Liguria che ha affidato la direzione del Parco a Federico Marenco, attuale funzionario per i parchi liguri.

“Non intervengo sul merito del profilo individuato – riprende Natale - perché non voglio sconfinare in competenze altrui ma mi domando, quello sì, come sia possibile affidare la direzione di un parco così complesso a un dirigente regionale che ha già la direzione di molti altri Parchi regionali. Non dubitiamo delle capacità del neo direttore ma crediamo che, per continuare nelle azioni che erano già state incardinate e per rilanciare il Parco anche grazie alle risorse del PNRR, serva una figura dedicata che stia sul territorio e che lavori per, e con il territorio. Già al primo atto viene alla luce la vera politica ambientale e dei Parchi di questa Regione. Noi contrasteremo con forza ogni volontà di riduzione delle capacità amministrative del Parco di Montemarcello Magra-Vara perché rappresenta un baluardo indispensabile alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro territorio”.



Il consiglio direttivo di via Paci, presieduto da Eleonora Landini con Andrea De Ranieri, Giuseppe Cecchinelli, Filippo Zangani e Mario Scampelli, pone anche fine alla direzione di Antonio Perfetti che nei prossimi giorni deciderà se rimanere come funzionario.