Nuovo direttore del Parco, Legambiente conferma la bandiera nera di Goletta Verde per la Regione

Sarzana - Val di Magra - "Pessime notizie per i Parchi liguri. Infatti abbiamo appreso con grande stupore che la Regione ha nominato direttore del Parco di Montemarcello Magra Vara il dirigente della Regione che già svolge questa funzione su altri tre Parchi liguri". Esordisce così Legambiente Liguria nella nota con la quale commenta la nomina del dirigente nell'organigramma dell'ente di Via Paci.

"Non diamo un giudizio sulla persona, però ci domandiamo come possa un solo direttore governare bene dal punto di vista amministrativo e delle idee progettuali quattro Parchi sui sei regionali. Parchi che coprono un territorio vasto, dalle Alpi Liguri alla foce del Fiume Magra, senza contare che il dottor Marenco ha anche importanti incarichi nella struttura dirigenziale della Regione stessa. Questo fatto - proseguono gli ambientalisti - conferma il graduale svuotamento ed esautoramento delle funzioni degli enti Parco regionali, questo evidentemente perché da parte della giunta regionale questi enti non sono visti come una risorsa territoriale che possa portare avanti idee e progetti per valorizzare e mantenere il territorio. Qualche giorno fa Goletta Verde, nella sua tappa ligure, ha assegnato alla Regione Liguria la bandiera nera proprio per la politica negativa sui Parchi, sanzionata anche dalle sentenze della corte costituzionale. La decisione riguardante il direttore del Parco Montemarcello Magra Vara non fa purtroppo che confermare il nostro giudizio".