Nuovi volontari per la Croce Rossa di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - La Croce Rossa Italiana di Ameglia inizia il 2021 arruolando nuovi volontari. Continuano a pieno ritmo i corsi per Volontari CRI nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione per il contenimento da COVID-19 con la modalità di svolgimento on-line in videoconferenza, organizzati dal gruppo Formazione del nostro Comitato. Si è concluso negli scorsi giorni il terzo corso fortemente voluto dal nuovo direttivo istaurato nel 2020. L'associazione amegliese, potrà contare su 26 nuovi volontari che potranno intraprendere tutte le attività specialistiche della Croce Rossa che vanno dal servizio di soccorso, al trasporto infermi all'assistenza nel campo sociale suddivise nelle sei aree strategiche presenti in CRI.

L' inserimento graduale dei nuovi Volontari permetterà una maggiore copertura operativa sia per i servizi ordinari che per quelli di emergenza 118. Croce Rossa sempre più impegnata e presente sul territorio della Val di Magra è determinata ad offrire un ancora migliore servizio alla popolazione locale. Tra gli ultimi servizi svolti è quello dell'assistenza alle vaccinazioni effettuati dal Comune di Ameglia agli aventi diritto.

La continua e costante presenza sul territorio è resa possibile dall’attuale gruppo composto da circa 130 volontari ai quali il Presidente Daniele PAGANINI unitamente all’intero consiglio direttivo esprimono il più sentito ringraziamento per le attività svolte in questo particolare periodo storico.