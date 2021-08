Nuovi parcheggi per disabili nel centro di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La giunta di Sarzana ha approvato nei giorni scorsi l'atto di indirizzo che prevede la modifica di alcune aree di sosta cittadine al fine di garantire sicurezza stradale ma anche tutela dei diritti delle persone disabili oltre alla salvaguardia della quiete pubblica e il decoro urbano. In base a quanto contenuto nel contratto con Gestopark che consente di “sottrarre alcuni stalli di sosta dalla disciplina che prevede il pagamento di una tariffa oraria, riservandosi con successivo atto di reintegrarli in diverse aree da concordarsi con la società di gestione”, sindaco e assessori hanno definito le modifiche che saranno poi ratificate dal Comandante della Polizia Municipale.



In via Neri “è stata evidenziata la presenza di un'area regolamentata adibita alla sosta di un gran numero di ciclomotori e motocicli e di un marciapiede a raso ove insistono soste irregolari degli stessi veicoli. L'ubicazione di dette aree risulta adiacente alle abitazioni pertanto non garantisce, soprattutto nelle ore notturne, il diritto al riposo e alla tranquillità di molte persone”. Da qui la decisione di “abrogare l'attuale disciplina prevedendo la realizzazione di due stalli per le persone diversamente abili munite di contrassegno Cude, di fronte alla palazzina in prossimità della strada che conduce al parcheggio interrato. Ma anche la collocazione della rastrelliera per i motocicli al posto dei cassonetti attualmente collocati di fronte all'entrata della stessa palazzina con lo spostamento degli stessi nello spazio a Sud dell'area”. Nel tratto che si collega invece con viale Mazzini a senso unico di marcia invece “delimitazione del marciapiede a raso con paletti di ghisa e catene per impedire le soste selvagge di ciclomotori e motocicli”.



Per quanto riguarda via Paci, presso la casa della salute dove a breve verrà trasferito il centro di Neuropsichiatria infantile Asl5, è stata rilevata la carenza di un adeguato numero di stalli di sosta per le persone diversamente abili che per i mezzi Asl5 e di soccorso. Per questo di fronte all'ingresso della Casa della salute “dovranno essere realizzati cinque stalli di sosta a lisca di pesce riservati a persone diversamente abili, tre per i mezzi di proprietà Asl5 e uno per i mezzi di soccorso”.

Stalli per persone diversamente abili che troveranno spazio anche in piazza Ricchetti. Saranno due e prevederanno anche l'area per la discesa della carrozzina nella parte posteriore del veicolo. Mentre i parcheggi per le auto di fronte al chiosco saranno sostituiti con quelli per ciclomotori e motocicli.

Infine in piazza Jurgens alla stazione troverà spazio una nuova rastrelliera per i velocipedi.