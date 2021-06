Nuove Poggi-Carducci, si svuotano i locali poi si parte con la demolizione

Sarzana - Val di Magra - Inizieranno a breve i lavori del primo lotto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Sarzana che prenderanno il via con la demolizione della struttura “Poggi” e della palestra. Per questo il Comune ha provveduto ad affidare il servizio di svuotamento completo degli edifici e di smaltimento dei rifiuti ingombranti, rispettivamente alla Lunears per 11.900 euro e ad Acam Ambiente per 3.355 euro.

Per rendere cantierabile l'area e consentire l'inizio dei lavori è infatti necessario procedere allo svuotamento dei locali interni degli edifici da arredi e materiale vario – già censito dagli uffici di Palazzo Roderio - di proprietà della scuola, che sarà in parte trasferito nella vicina “Carducci” oppure conferito in discarica poiché non più utilizzabile. La cooperativa pontremolese si occuperà dello svuotamento mentre l'azienda dei rifiuti procederà a caricare i cassoni scarrabili – posizionati all'esterno – e trasportarli in discarica.