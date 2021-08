Sarzana - Val di Magra - Nuova sede per il 'Comitato per la Terza Età' di Sarzana. "Così come nel gennaio scorso, con infinita tristezza, ho dovuto riconsegnare al Comune di Sarzana, nella mia qualità di presidente del 'Comitato per la Terza Età', la struttura del Centro Sociale A. Barontini (sorto tanti anni fa proprio insieme al Comitato al punto da apparire, nell’immaginario dei sarzanesi, un tutt’uno inscindibile) - spiega il presidente Marco Gilardi -, oggi con immensa gioia posso annunciare alla città che il Comitato ha una nuova sede, bella e spaziosa nel centro di Sarzana e precisamente in Via Brigate Partigiane Ugo Muccini n.28/b ove, in precedenza, aveva i suoi uffici “Che Banca”. Non saremo mai sufficientemente grati alla famiglia Acconci - la sede sarà intitolata a Mauro Acconci - per averci offerto del tutto gratuitamente questa importante opportunità che ci consente di poter guardare al prossimo futuro con lo stesso ottimismo che ha consentito al Comitato di offrire ai sarzanesi le numerose ed apprezzate attività che da sempre lo caratterizzano".



"A tal proposito - prosegue Gilardi -, mentre è in pieno svolgimento la campagna di tesseramento, i cui esiti iniziali ci fanno ben sperare nella piena riconferma dei nostri quattrocento iscritti, il Comitato sta già lavorando alacremente per l’inaugurazione verso la fine del prossimo mese di settembre della nuova sede e, soprattutto, per la riconferma di tutte le attività, ivi compresa l’università, le cui lezioni verranno svolte in una sala del Cinema Moderno. Vorrei ringraziare quanti, e sono davvero tanti, che ci sono stati vicini in questo difficile periodo e che ancora ci stanno aiutando per consentire al Comitato per la Terza Età di 'ritornare in campo' con lo stesso spirito di sempre e ben attrezzato per offrire ai sarzanesi attività sociali, culturali e ricreative di qualità".