Nuova piazza San Giorgio, i fondi potrebbero arrivare dalla Regione

La giunta di Sarzana partecipa al Programma di rigenerazione regionale per intercettare i 300mila euro necessari.

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana va alla ricerca di fondi esterni anche per il lotto 2 del progetto di riqualificazione urbana di piazza San Giorgio, partito nell'estate 2019 con la viabilità provvisoria e la nuova rotatoria. Per completare l'intervento però servono 300mila euro che l'ente intende intercettare dal Programma Regionale di Rigenerazione Urbana avviato a maggio dalla Regione e riservato ai comuni con popolazione residente maggiore di diecimila abitanti. La giunta nei giorni scorsi ha così ritenuto di fare domanda per il finanziamento dei lavori di “Riqualificazione urbana di piazza San Giorgio”, la cui soluzione progettuale esecutiva sarà eventualmente “rimodulata secondo i limiti della disponibilità economica discendenti dall'ottenimento del finanziamento regionale”.

L'intervento, oltre alla rotatoria, prevede anche “un complesso intervento di rigenerazione urbana della zona della piazza, affinché – sottolinea la giunta – lo snellimento del traffico, associato alla razionalizzazione degli spazi di sosta, possa restituire unità e riconoscibilità all'intera piazza attraverso la riqualificazione degli arredi, il ridisegno del verde urbano e dell'illuminazione pubblica”.