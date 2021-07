Nuova pavimentazione per la scuola Mattazzoni di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Non solo una scuola nuova, ma investimenti straordinari per la riqualificazione dei plessi esistenti. La scuola è una evidente priorità dell'Amministrazione Ponzanelli, che con la ferma volontà del sindaco e assessore al ramo, ha previsto la sostituzione della pavimentazione della scuola dell'infanzia Matazzoni con un investimento di ben 43mila euro.

La messa in posa dell'attuale pavimentazione infatti risale a più di 20 anni fa e i suoi listelli in legno massello sono flottanti e possono rappresentare un potenziale rischio per i piccoli ospiti.

?Dunque ancora un altro intervento che mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dei plessi scolastici sarzanesi e che segue quelli già effettuati dall'Amministrazione sarzanese in altri edifici scolastici come, per esempio, l'intervento effettuato nella scuola di Marinella dove, oltre alla sostituzione della pavimentazione, sono stati effettuati interventi di adeguamento anche sul tetto della palestra.??Ora tocca alla Matazzoni dove, come detto, con determinazione n. 647, a firma del dirigente del settore tecnico Giovanni Mugnani, prenderanno il via i lavori di sostituzione del pavimento che peraltro- si legge nell'atto- “oltre agli aspetti legati alla sicurezza non garantisce più nemmeno gli standard igienico- sanitari per pregresse infiltrazioni di umidità che ne incidono sicurezza e funzionalità”.