Nuova caserma della Finanza a Sarzana, si affida la progettazione

Sarzana - Val di Magra - Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo centro operativo della Guardia di Finanza di Sarzana che sorgerà nell'area di Boettola su un terreno confiscato. Il prossimo 10 maggio scadrà infatti la gara europea per l'affidamento della progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Secondo il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica già elaborato dall’Agenzia del Demanio, l’intervento prevede la demolizione dei fabbricati esistenti sull’area individuata, e la realizzazione di un nuovo edificio che svilupperà una superficie di circa 1.200 mq circa, articolati su 3 livelli, in cui verranno distribuiti gli spazi degli uffici e degli alloggi con annessi servizi. L’intervento prevedrà inoltre la realizzazione di una recinzione perimetrale di adeguate caratteristiche di sicurezza e la sistemazione dell’area esterna di competenza. L’iter progettuale ed esecutivo dovrà essere orientato ad assicurare prestazioni efficienti dell’edificio sotto il profilo del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni di CO2, degli indici di sicurezza sismica, della qualità dell’aria indoor, dei materiali, e delle risorse impiegate. L’appalto ha un importo a base d’asta di euro 336.737 e sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.



Nel dicembre scorso il Consiglio comunale di Sarzana aveva approvato la variante di destinazione del terreno e lo scorso marzo aveva ratificato l'assenza di osservazioni relative alla pratica (QUI). Subito dopo l'Agenzia del Demanio aveva provveduto ad aprire la procedura per l'affidamento della progettazione. Il cronoprogramma prevede fine lavori e collaudo nella seconda metà del 2024.