Nei giardini di Bocca di Magra arriva una fontana

Sarzana - Val di Magra - Prenderanno il via la prossima settimana il lavori per la realizzazione della fontana all'interno dei giardini sul lungo fiume di Bocca di Magra, nei giorni scorsi resi accessibili alla cittadinanza. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Artistici ha infatti dato il suo nulla osta all'installazione di una fontana a raso. I lavori saranno cofinanziati da Regione Liguria, tramite il Fondo Strategico, per un totale di 85.000 euro e dureranno, tra lavorazioni in officina per la produzione di pezzi speciali e la loro successiva posa in opera in sito, circa tre mesi. L'area di cantiere sarà ben circoscritta e di dimensioni ridotte, in modo da consentire la normale frequentazione dello spazio pubblico e del parco giochi per i bambini. Verrà utilizzata la medesima pavimentazione che si sta predisponendo in questi giorni. Le prime

lavorazioni ad essere eseguite saranno quelle propedeutiche alla realizzazione dell'impianto idrico, comprensive di interventi di finitura perimetrali sull’attuale pavimentazione, per poi passare alla strumentazione della fontana. "Dopo aver chiuso il primo lotto e avviato i lavori del secondo, nei tempi previsti, ci apprestiamo a realizzare la fontana a raso, un'opera che abbellirà e caratterizzerà l’intera area la quale, tengo a precisare, potrà essere frequentata durante i lavori in totale sicurezza", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Bernava



(immagine di archivio)