Milgioramento sismico delle medie, via al cantiere a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Prenderà il via nei prossimi giorni il secondo lotto dei lavori di riqualificazione della scuole medie “Dante Alighieri” di Castelnuovo Magra, che prevede fra gli interventi anche il completamento del miglioramento sismico della struttura. “Questa mattina – spiega il sindaco Montebello – abbiamo consegnato il cantiere alla società BM Costruzioni di Pisa che si è aggiudicata la gara per un importo di 332 mila euro. Somma, che si aggiunge agli 80mila euro già spesi l'anno scorso sempre per il miglioramento sismico. Cifre importanti per il nostro Comune – aggiunge – raggiunte anche grazie al finanziamento del Governo da 250mila euro intercettato ad inizio 2020”.



I lavori riguarderanno anche la sostituzione di infissi e la sistemazione di bagni, pavimentazione esterna e altre opere accessorie anche se il miglioramento sismico sarà la parte più consistente dell'intervento. “Sarà eseguita prima dell'inizio del nuovo anno scolastico – afferma il sindaco – mentre le opere accessorie saranno eseguite nelle settimane successive al suono della prima campanella poiché compatibili con la presenza di persone all'interno della scuola. Con questi lavori – conclude Montebello – completiamo così il piano di investimento nelle nostre strutture scolastiche e un ciclo dedicato alla sicurezza sismica che era partito nel 2018 con l'asilo nido ed era proseguito con elementari e materne fino alle medie. A settembre si chiuderà così un piano fondamentale e tutte le scuole saranno in sicurezza”.



