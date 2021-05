Mezzo milione per la scuola di Marinella, il Comune cerca i fondi

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha approvato ieri lo studio di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione della scuola di Marinella. L'intenzione dell'ente è infatti quello di intercettare i 518.821 euro necessari, partecipando all'avviso pubblico dei ministeri dell'Interno e dell'Istruzione per il finanziamento di progetti riguardanti edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia, centri polifunzionali e per i servizi dell'infanzia. Intervento di ristrutturazione che si inserisce anche all'interno del più ampio “Programma innovativo per la qualità dell'Abitare del borgo di Marinella” per il quale l'amministrazione spera di ottenere un finanziamento da oltre 13 milioni di euro, sempre di provenienza ministeriale.

Lo studio di fattibilità appena varato consiste nell'ampliamento di circa 200 metri quadri della struttura, “con un unico grande vano nel quale collocare gli spazi polifunzionali esistenti, assieme ai locali per i docenti, la biblioteca di quartiere da integrare con la biblioteca di istituto e uno spazio didattico multifunzionale”. Quest'ultimo con una capienza di circa 90 persone e sfruttabile anche per eventi di quartiere come riunioni, mostre e convegni.

Quanto al nuovo corpo in ampliamento, “sarà realizzato in strutture leggere, montato a secco e utilizzerà i criteri di riduzione dell'impatto ambientale più idonei alla condizione del sito”. Il sistema fotovoltaico già presente sarà implementato per fornire energia anche ad un nuovo impianto di pompa di calore per il riscaldamento. Saranno infine eliminate tutte le barriere architettoniche.