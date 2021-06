Luni a zero contagi: "Traguardo importante, ma non abbassiamo la guardia"

A zero anche le persone in isolamento

A zero anche le persone in isolamento

Sarzana - Val di Magra - Nessun residente contagiato dal Covid-19 né in isolamento, per la prima volta dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato ieri Asl5 al Comune di Luni "La disponibilità ad osservare le regole poste a contrasto della diffusione del virus e il progredire della campagna vaccinale - scrive il sindaco Alessandro Silvestri sulla pagina Facebook del Comune - hanno sicuramente contribuito in maniera determinante a questo risultato assolutamente positivo ed incoraggiante. Dobbiamo renderci conto di avere raggiunto un importante traguardo, con la consapevolezza tuttavia che l’emergenza è ancora in corso e che quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Avanti quindi, tutti assieme, per uscire dall’emergenza ma con immutata responsabilità nell’adozione di tutte le precauzioni utili e necessarie ad impedire la ripresa e la diffusione del contagio. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci stanno affiancando nell’uscire da questa emergenza".