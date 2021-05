Lo sportello Acam si sposta a Fiumaretta in Piazza Pertini

Sarzana - Val di Magra - L’Amministrazione amegliese comunica che, a partire da mercoledì 26 maggio lo sportello ACAM Ambiente si sposterà in maniera definitiva in Piazza Pertini a Fiumaretta, presso il centro sociale S2, piano terra.

I giorni di ricevimento saranno i seguenti: Mercoledì e Sabato, dalle 8.30 alle 12.30. Non sarà più necessaria la prenotazione per accedere all’ufficio ma basterà presentarsi negli orari indicati con tutti i documenti necessari per eventuali pratiche Tari o richieste tessera per i bidoni della spazzatura o altre necessità.

Abbiamo optato per portare fuori dagli uffici comunali lo sportello in modo tale da consentire l’accesso senza prenotazione – spiega l’Assessore all’Ambiente Andrea Bernava – con l’arrivo dell’estate sarebbe stato molto complessa la gestione soprattutto con i residenti delle seconde case.

Per ulteriori informazioni sulla TARI è possibile telefonare al numero verde 800 969696.

Per informazioni, richieste o segnalazioni relative ai servizi di Raccolta differenziata ed igiene urbana è possibile telefonare al numero verde Ambientale 800 487711.