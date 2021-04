Linea demaniale Marinella, Pitì e Tramontana non demordono

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la battaglia legale che vede protagonisti i bagni Pitì e Tramontana di Marinella, che con i titolari Sara Sambuelli e Fabio Garbati, rappresentati dagli avvocati Alberto Antognetti e Alessandro Bava, hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Appello di Genova. Il tema è quello della revisione della linea demaniale, in merito alla quale una precedente istanza dei due imprenditori ha recentemente avuto esito infausto presso il Tribunale di Genova: di qui la decisione di impugnare la sentenza, chiedendo le riforma o l'annullamento. Con la convinzione della “inadeguatezza” della linea demaniale “nel racchiudere tutta l'area del Demanio marittimo naturale ex lege, in correlazione ad elementi obiettivi naturali, idrogeologici e tecnici”. Quello che gli appellanti chiedono è “accertare e dichiarare la proprietà demaniale marittima di tutta l'area attualmente intestata nei registri ipocatastali alla società Marinella Spa in liquidazione […] quale parte del litorale costiero di Marinella di Sarzana, che va dalla linea esterna del bagno Margot fino alla linea del bagno Roma (esclusi) che si estende parallelamente alla linea di riva del Litorale fino a includere (o eventualmente confinare con) la Strada Provinciale Litoranea SP 432, oltre ad accludere se del caso anche le altre zone monte della stessa Litoranea sempre di proprietà della Marinella S.p.a. in liquidazione”. Ed è contro quest'ultima, nonché contro Demanio, Mit, Regione, Comune e Provincia che muove l'appello.