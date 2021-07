Le vecchie scarpe da ginnastica diventano pavimentazioni anticaduta per i bambini

Sarzana - Val di Magra - Parte domani a Castelnuovo Magra il progetto promosso dall'assessorato all'ambiente per il riutilizzo di vecchie scarpe da ginnastica. La loro suola di gomma sarà infatti utilizzata per realizzare pavimentazioni anticaduta da aggiungere o sostituire nei parchi gioco per i bambini sul territorio comunale.

“Questo progetto – spiega l'assessore Luca Marchi – era stato pensato sul finire della scorsa legislatura e oggi siamo contenti di poterlo finalmente far partire grazie all'iniziativa di “EsoSport” pensata nel ricordo del grande Pietro Mennea. Presso il Centro sociale, il Centro commerciale e il Centro sportivo – prosegue – saranno posizionati i tre raccoglitori nei quali sarà possibile depositare le scarpe usate mentre da settembre saranno messi anche presso gli istituti scolastici. La raccolta proseguirà un anno, dopodiché le suole in gomma saranno trasformate in pavimentazione anticaduta”.