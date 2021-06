Lagoscuro e Via Pratola, due nuove linee di scarico delle acque meteoriche

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Vezzano Ligure tramite il settore Lavori pubblici e manutenzioni ha deciso di intervenire con la creazione di due nuove linee di scarico delle acque meteoriche: la prima in località Lagoscuro, la seconda in Via Pratola a Vezzano capoluogo, con stesura di canalizzazione con tombini e griglie caditoie di raccolta.

Si tratta di interventi attesi da anni che si sono potuti concretizzare grazie alla fattiva e insostituibile collaborazione con Acam/Iren acque, che contemporaneamente sostituirà le linee di condotta dell’acquedotto.

A conclusione dei lavori che ora stanno creando disagi, saranno raggiunti due obiettivi importanti che garantiranno minori difficoltà in caso di pioggia intensa per i cittadini di queste località.

Il Comune di Vezzano Ligure rivolge un ringraziamento alla ditta appaltatrice per la sensibilità e disponibilità dimostrata.



(foto: repertorio)