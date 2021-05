La tesi di laurea si potrà discutere in sala giunta

Sarzana - Val di Magra - Dai prossimi giorni, il Comune di Castelnuovo Magra metterà a disposizione la propria sala giunta di via Canale 109, per poter discutere in un ambiente maggiormente istituzionale le proprie tesi di laurea da remoto.

"Abbiamo voluto rispondere positivamente alle richieste pervenuteci - spiuegano il sindaco Montebello e il consigliere con delega alle politiche giovanili Alessia Briganti - con le quali alcuni giovani laureandi ci manifestavano le difficoltà nella discussione dalla propria abitazione delle proprie tesi. Sia per problemi di connessione, sia per la volontà -comprensibile- di condividere con amici e parenti questo importante momento della vita".

La sala giunta sarà a disposizione, a titolo gratuito, con una connessione con fibra ottica, di quanti ne faranno richiesta e potrà ospitare fino ad un massimo di 11 persone, a seguito delle prescrizioni anti contagio.