La rotonda dell'aereo intitolata alla Capitaneria di Porto

Sarzana - Val di Magra - Oggi, nel giorno del 156° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stato celebrato il 25esimo anniversario della fondazione della Base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana.

Per l’occasione stamani, alla presenza del Sindaco di Sarzana Ponzanelli e del Comandante della Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana, Capitano di Vascello Giuseppe Troina, la rotatoria lungo la Via Variante Aurelia - dove già nel 2018 era stato posizionato un aereo P166 della Guardia Costiera - è stata intitolata al Corpo delle Capitanerie di Porto.



Particolarmente sentito il momento dedicato al ricordo dei militari del Reparto di Volo della Guardia Costiera di Sarzana che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere: in loro memoria è stata organizzata un’intima cerimonia con la deposizione di una corona di fiori al monumento sito all’interno della Base Aeromobili.

A seguire, alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto Inversini, Ponzanelli, l'assessore regionale Giampedrone, l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante Marittimo Nord e il Contrammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria, ha avuto luogo la cerimonia per i 25 anni di anniversario della fondazione della Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana, nel corso della quale è stata ripercorsa la storia di questa realtà di volo.



A testimonianza e consacrazione del forte ed autentico legame che, da un quarto di secolo, salda il territorio di Sarzana, le altre Forze Armate e di Polizia a questa Base Aeromobili, alla cerimonia sono intervenuti, in mostra statica, gli elicotteri governativi della Marina Militare, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco.

L’evento è stato infine occasione per il Comandante della Base, Capitano di Vascello Giuseppe Troina, di presentare il nuovo stemma che da oggi rappresenterà questo Reparto di Volo.