La rotonda con l'aereo sarà intitolata alla Guardia Costiera

Sarzana - Val di Magra - Comunemente ribatezzata “rotonda del Millepiedi”, la rotatoria posta all'intersezione fra la varianti Aurelia e Cisa a Sarzana, avrà presto un nome ufficiale. La giunta Ponzanelli infatti nei giorni scorsi ha deliberato la sua intitolazione “al corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” completando così un omaggio iniziato nel febbraio 2018 con l'amministrazione Cavarra e la posa al centro del prato dell'aereo Piaggio P166 Orca 8-08 (QUI).



“Il prossimo 20 luglio – si legge nel documento – ricorrerà il 156esimo anniversario della costituzione del Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, e da venticinque anni la Base Aeromobili di Sarzana garantisce il monitoraggio dall'alto, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela della sicurezza della navigazione e dei trasporti, la difesa dell'ambiente marino dagli inquinamenti e la vigilanza sulle attività di pesca. E' quindi volontà dell'Amministrazione comunale intitolare un'area per onorare tutti i piloti, gli operatori di volo, gli aerosoccorritori marittimi, gli specialisti aeronautici e tutto il personale amministrativo e logistico che in questi venticinque anni hanno dedicato anima e corpo ai vari compiti istituzionali”. È stato quindi naturale individuare l'area da intitolare nella rotatoria che da oltre tre anni ospita il velivolo.

Dopo il via libera di sindaco, assessore Torri con delega alla toponomastica e del resto della giunta, l'ultimo parere autorizzativo spetterà ora al Prefetto della Spezia dopodichè la pratica diventerà esecutiva.