La protezione dei dati nell'era digitale: una sfida quotidiana

Sarzana - Val di Magra - “Sempre più connessi: una sfida quotidiana per proteggere i nostri dati”. È questo il tema del convegno che si terrà giovedì 2 settembre, dalle 17.30 nello splendido panorama della Fortezza Firmafede a Sarzana. Sicuramente un argomento di grande attualità che vedrà la presenza di personalità di grande prestigio che daranno vita a una tavola rotonda. Al convegno, organizzato dall'associazione culturale “La Cittadella”, col patrocino del Comune di Sarzana e di Regione Liguria e con la sponsorizzazione di Mbda-Missile Systems, hanno infatti confermato la loro presenza Carmine Masiello- Generale di Corpo d'Armata, Sottocapo di Stato Maggiore alla Difesa, Ernesto Maria Ruffini- direttore dell'Agenzia delle Entrate, Andrea Quacivi-amministratore delegato di Sogei, Franco Massi- Segretario generale della Corte dei Conti e Nunzia Ciardi- direttore del Servizio polizia postale e delle Comunicazioni.



Il dibattito sarà moderato dal giornalista Marco Ludovico del Sole 24 Ore. Nell'ambito dell'evento sarà presentato il libro del sarzanese Fabio Lazzini, DPO/CISO di Sogei “La Sfera pubblica e privata nell'era digitale. Il valore dei

nostri dati”. Come detto il convegno è stato organizzato dall'associazione culturale “La Cittadella”, presieduta dal notaio Gennaro Chianca, vice presidente Federica Taravacci, già direttrice banca a Sarzana, col patrocino del Comune di Sarzana e di Regione Liguria, con la sponsorizzazione di Mbda- Missile Systems. I lavori saranno introdotti dal saluto del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, di Lorenzo Mariani amministratore delegato di Mbda, di Gennaro Chianca, presidente dell'associazione culturale La Cittadella e dell'autore del libro Fabio Lazzini.



Si tratta del primo evento organizzato dall'associazione culturale “La Cittadella”, il cui obiettivo è quello di approfondire le tematiche inerenti il rapporto tra la protezione dei dati e le tecnologie, ponendo al centro la persona

e la tutela dei diritti fondamentali e analizzando il cambiamento in atto sul valore dei dati e come questo si coniughi con l'interesse del singolo rispetto a quello della collettività. Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi via mail al seguente indirizzo lacittadellasarzana@libero.it , in alternativa è consentito l’ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Un incontro di grande spessore su un tema di straordinaria attualità- dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponazanelli -. Ringraziamo sinceramente l’associazione La Cittadella per il contributo che ha voluto dare alla città con questo evento, che sarà certamente il primo di una lunga serie. Siamo convinti che Sarzana possa e debba essere protagonista e al centro del dibattito non solo locale, grazie ai tanti concittadini che amano la nostra città sviluppiamo e proseguiamo in questo percorso”. Prosegue il presidente della Cittadella Gennaro Chianca: “Il convegno per la nostra associazione vuole rappresentare un contributo alla ripresa post pandemia che non può prescindere, a nostro avviso, dalla riscoperta di essenziali valori socio culturali. Ci auguriamo, partendo da questo evento, di costruire un percorso che possa anche rappresentare un’opportunità di rilancio per la nostra città”.