La protesta dei ristoratori si sposta in piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - La mobilitazione dei ristoratori e dei lavoratori dei settori più colpiti dalle chiusure per la pandemia si sposta nel centro città. Dopo aver bloccato il traffico sulla Variante Aurelia per due volte infatti domani la prostesta di “Fermi noi, fermi tutti” occuperà piazza Matteotti a Sarzana dalle 15 alle 18.

Una decisione presa dopo il confronto interna al gruppo alla luce anche che dalle nuove misure e le graduali riaperture annunciate dal Governo Draghi ma ritenute non soddisfacenti da chi tornerà in strada per ribadire la propria posizione.

Dopo l'autorizzazione da parte della Questura e l'ultima riunione di stamani i ristoratori – ai quali dovrebbero aggiungersi anche altre categorie e sindaci della vallata – si sono quindi dati appuntamento in piazza per ribadire un “no” secco a riaperture a metà, coprifuoco e pagamento elettronico obbligatorio. I lavoratori invocano l'applicazione degli stessi protocolli di autogrill e mense, sospensione di cartelle esattoriali, blocco delle licenze e ristori adeguati.