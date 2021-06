La Croce verde di Arcola compie 125 anni

Sarzana - Val di Magra - Il 28 Giugno la Pubblica assistenza Croce Verde Arcola ha raggiunto il traguardo dei 125 anni di fondazione. Un traguardo importante che rende orgogliosi i militi volontari, i soci, i dipendenti e gli organi sociali, ma soprattutto rende orgoglioso il presidente Tommaso Drovandi, tornato alla guida dell’Associazione ultracentenaria dopo 25 anni.

“Ho avuto l’onore di presiedere l’Associazione alla celebrazione del centenario, festeggiato nel 1996, con una grande festa che vide protagonisti i nostri volontari, le consorelle giunte da tutta Italia ed i cittadini arcolani - spiega -. Ricordo con un pizzico di nostalgia quel giorno, quando attraversammo il centro storico di Arcola con una “processione colorata di arancione” sulle note della banda locale, con volontari orgogliosi delle proprie divise e bandiere. Una grande festa che si concluse in Piazza Ugo Muccini, sede del Comune e dei simboli arcolani, il Castello e la Torre pentagonale, dove i nostri volontari ricevettero, uno ad uno, le onorificenze per i propri anni di servizio. Questo 2021 mi trova nuovamente Presidente e vede l’Associazione raggiungere i 125 anni di fondazione, ma gli eventi che stiamo affrontando a causa della pandemia non ci danno la possibilità di festeggiare come meriterebbe un traguardo così importante, ma la sicurezza della popolazione è per noi questione prioritaria.

L’anno appena trascorso ci ha impegnati a combattere un virus, che ancora oggi ci vede in prima linea. L’Associazione affronta il tutto grazie al grande lavoro dei volontari e dei dipendenti, ai quali va il mio ringraziamento, a cui si uniscono gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Restiamo in attesa di poter riprendere quanto prima la “sagra del raviolo” ed altri momenti di incontro con la cittadinanza, perché non abbandoniamo la possibilità di onorare la Croce Verde di Arcola e ogni persona che ne fa parte contribuendone alla crescita. Quindi il nostro è un arrivederci, un arrivederci carico di speranza”

Il Presidente Drovandi ricorda a tutti i propri concittadini che le porte della sede sociale, sita in Piazza 2 Giugno ad Arcola, sono sempre aperte per chi volesse entrare a far parte di questa grande famiglia e provare a portare il proprio aiuto a chi ne ha più bisogno, perché come ama ricordare alla Croce Verde “I volontari non sono mai troppi”.