L'Anpi di Arcola dà appuntamento al monumento di Piazza Resistenza

Sarzana - Val di Magra - "L'Anpi Arcola commemorerà il 25 aprile tenendo conto delle restrizioni e in osservanza dei DPCM emessi a causa della pandemia Covid-19. Stiamo combattendo una guerra diversa , che non distrugge ma uccide, una guerra subdola che spinge ad isolarci quasi ad aver paura del prossimo, che ha sospeso la socialità.

Nonostante questo noi vogliamo commemorare questa data speciale che fa riflettere , il 25 aprile è una festa della speranza , del giorno che squarcia il buio , del poter programmare un futuro.

Con questo spirito che ha animato i nostri padri , i nostri nonni , che hanno vissuto quella giornata storica , noi vogliamo celebrare questo 25 aprile ritrovandoci alle 10,30 di domenica nel luogo simbolo della nostra comunità , il monumento in piazza della Resistenza al Ponte di Arcola, per deporre simbolicamente un fiore e sostare , distanziati ma uniti , per lanciare un messaggio di speranza in un futuro migliore che questa giornata speciale incarna ORA E SEMPRE".



ANPI Arcola