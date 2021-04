Incontri ed eventi per la Settimana civica di Vezzano Ligure

Sarzana - Val di Magra - "Il Comune di Vezzano Ligure, già “Comune per la Pace”, ha accolto con entusiasmo la proposta del Coordinamento Enti Locali per la Pace e i diritti umani e parteciperà alla “Settimana civica - Noi come cittadini. Noi come popolo” per valorizzare e promuovere l’educazione civica delle giovani generazioni". E' quanto si legge in una nota del Comune di Vezzano Ligure che prosegue: "Nello specifico l’Amministrazione Comunale incontrerà i ragazzi della scuola secondaria di I grado di Vezzano Capoluogo giovedì 22 aprile p.v. alle ore 10 in Piazza Fratelli Benettini e i ragazzi della Scuola secondaria di I grado di Prati venerdì 23 aprile 2021 alle ore 10 presso l’anfiteatro del plesso scolastico di Sarciara.Gli incontri inizieranno con un minuto di silenzio, di raccoglimento in ricordo di Luca Attanasio, un “cittadino esemplare”, affinché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti".

Il sindaco Massimo Bertoni, l’assessore alla Pubblica Istruzione Nadia Lombardi e altri componenti della Giunta e del Consiglio Comunale risponderanno poi alle domande in materia di cultura civica che verranno loro poste dai giovani studenti, con la finalità di organizzare una grande “lezione” collettiva di educazione civica. L’obbiettivo sarà infatti quello di stimolare i ragazzi nell’acquisire la consapevolezza di non essere solo “abitanti” ma bensì “cittadini”.

"Sarà altresì un modo per celebrare insieme ai nostri giovani cittadini- si legge nella nota del Comune di Vezzano - la 76^ Festa della Liberazione, il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica, promuovendo i valori fondamentali della nostra Costituzione e della civiltà umana. L’amministrazione Comunale ringrazia per la preziosa collaborazione tutto il personale scolastico dell’Isa 11".

Nel pomeriggio di venerdì 23 aprile a partire dalle ore 16 l’Amministrazione Comunale di Vezzano Ligure parteciperà infine alla conferenza stampa nazionale “Le città per l’educazione civica” via Zoom.