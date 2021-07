Impianto idrovoro del Canal Grande pronto per la prossima estate

Sarzana - Val di Magra - Dopo la bonifica bellica e gli interventi preliminari avviati in questi giorni il cantiere per il nuovo impianto idrovoro del Canal Grande di Ameglia sarà operativo da metà settembre per essere completato – come da termini contrattuali – prima dell'estate 2022, in ritardo di qualche mese rispetto a quanto previsto inizialmente (QUI).

Il progetto, reso possibile dai sei milioni stanziati dal Governo nel 2019, sarà gestito direttamente dalla struttura commissariale della Regione Liguria e consentirà di mettere definitivamente in sicurezza circa 2.000 persone da portate di piena del fiume Magra e rischio residuo del canale, per un tempo di ritorno di duecento anni.

“Abbiamo creduto fin dall'inizio in quest'opera – ha sottolineato stamani l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone – anche se non era per nulla scontato arrivare a questo punto, e da ex sindaco per me rappresenta qualcosa di emozionante. Si tratta di un intervento molto particolare, quasi unico perché tendenzialmente lavoriamo su corsi d'acqua principali. Il rischio non si abbatte mai totalmente ma questa stazione di pompaggio permetterà agli strumenti pianificatori di dare sicurezza ulteriore, oggi garantita da pompe mobili che torneranno a disposizione della Protezione Civile, ma nei prossimi dieci anni darà ampie potenzialità di sviluppo a tutta la piana. Quando si portano a compimento questi progetti – ha aggiunto – il merito è di tutti ma ci tengo a ringraziare i Volontari del Magra che sono sempre stati un stimolo importante e i volontari di Protezione Civile per il loro impegno nei momenti difficili”.



“E' importante essere arrivati a questo punto – ha proseguito l'assessore comunale ai lavori pubblici Bernava – perché questo è un intervento necessario fin dai primi anni Duemila quando si sono verificati i primi eventi alluvionali. Finalmente circa duemila persone potranno sempre dormire sonni tranquilli perché questa, unitamente all'intervento di Pantalè per un totale di circa dieci milioni di euro, è una cosa storica per la tutela del nostro territorio”.

Di una “giornata emozionante” ha parlato anche Antonio Perella in rappresentanza dei Volontari del Magra: “Dieci anni fa ci siamo rimboccati i pantaloni ancor prima della maniche, oggi possiamo tutti tirare un sospiro di sollievo. Siamo rimasti in pochissimi a credere che questa cosa alla fine sarebbe partita, anche se il fiume per tre volte ci è entrato in casa senza invito. Se si fosse iniziato prima non sarebbe successo ma”.



La struttura, realizzata dalla TMG di Sondrio, sarà composta da una vasca interrata delle dimensioni di 12 metri per 15, dotata di 4 pompe idrovore alte 3 metri, ciascuna della capacità di portata di 2 metri cubi al secondo. Grazie a questo nuovo impianto di sollevamento, che sarà dotato di una vasca interrata, verrà evitato il verificarsi di fenomeni di allagamento alle spalle dell’argine. La portata che proviene dal Canal Grande verrà pompata direttamente in sponda destra del canale, a valle della portella esistente, e quindi nel fiume Magra. La struttura sarà realizzata con un basso impatto visivo nel tratto compreso fra il Canale e via Pisanello e sarà controllata da remoto.