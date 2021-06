Il volto nascosto della luna, presentazione a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Questa sera 19 giugno alle 21 presso il cortile interno del Palazzo Comunale di Sarzana, su iniziativa dell'Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti (AIDIA) e il Comune di Sarzana si terrà la presentazione del nuovo romanzo dell' Arch. Roberto Bologna "Il Volto Nascosto della Luna" (la quinta indagine del Commissario Giannetti). L'ultima esecuzione capitale eseguita sulle Colline di Vezzano Ligure il 5 marzo del 1947, le, Sarzana, Luni e il mistero del Volto Santo sono al centro di un complicato enigma che ancora oggi non sembra affatto risolto. "Non può esistere un futuro se i conti con il passato, prima o poi, non si chiudono".