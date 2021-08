Il prefetto apostolico di Ulaanbaatar ospite al monastero di Santa Croce

Sarzana - Val di Magra - E’ stato ospite di recente al monastero di Santa Croce di Bocca di Magra per un breve periodo di riposo il vescovo Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar, capitale della Repubblica della Mongolia. Su invito del superiore del monastero padre Giustino Zoppi, ha fatto conoscere la situazione dei cattolici nel lontano paese asiatico. Il tema è apparso molto interessante, perché anche negli ambienti più attenti alla presenza missionaria nel mondo difficilmente può capitare un’occasione di conoscenza simile. Marengo, nato a Cuneo nel 1974, è entrato nei seminari dei missionari della Consolata a Torino, studiando Filosofia alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e poi a Roma, frequentando le Università Pontificie Gregoriana per il completamento degli studi teologici e Urbaniana per il dottorato in Missiologia. Ordinato sacerdote nel 2001, nel 2003 è stato uno dei primi due missionari della Consolata ad entrare in Mongolia e dal 2016 ha coordinato tutti quelli operativi della “Regione Asia”, che include anche Corea del Sud e Taiwan. E’ stato consacrato vescovo lo scorso anno e nominato all’incarico attuale, con responsabilità pastorale della Chiesa in Mongolia, dove è anche rappresentante diplomatico della Santa Sede. La Mongolia confina a nord con la Federazione Russa e per il resto con la Repubblica Popolare Cinese, ha un territorio 5 volte quello dell’Italia e poco meno di 3,5 milioni di abitanti. Ha una Costituzione che si richiama ai principi democratici parlamentari; fa parte dell’Onu ed ha relazioni anche con Unione europea, Italia e Santa Sede. I cattolici sono circa 1300, con un numero limitato di parrocchie e di altre strutture, e con sacerdoti e religiose di congregazioni e nazionalità diverse. L’ evangelizzazione moderna è recente: i primi missionari sono potuti entrare solo nel 1992. I cattolici sono una minoranza assoluta, ma si sforzano di avere relazioni il più possibile positive con le autorità civili, in collaborazione ed aiuto reciproci, con un dialogo interreligioso che ha punti di riferimento soprattutto nel Buddismo e nello Sciamanesimo e con atteggiamenti di fraternità. Sono necessari approfondimenti culturali (storia e tradizioni) e spirituali in una società che è in profondo cambiamento. Le comunità sono impegnate nell’ascolto delle situazioni e delle storie delle persone, con attenzione alle esigenze di vita, in particolare nelle situazioni più deboli. Nell’udienza in occasione della nomina - ha riferito il vescovo - Papa Francesco gli ha confermato come gli stiano molto a cuore le realtà in cui la Chiesa è in minoranza, e come sia interessato alle condizioni del paese e del popolo mongolo. Monsignor Marengo ha prospettato un percorso molto impegnativo e difficile, da affrontare con fiducia, ed ha chiesto a tutti un ricordo nella preghiera, citando un proverbio mongolo: “le nubi passano ed il cielo resta”.