Il dirigente scolastico Cortis va in pensione, Montebello: "Con lui la scuola è cresciuta"

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco Montebello e l'assessore all'istruzione Cecchinelli questa mattina hanno incontrato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Castelnuovo Magra per ringraziarlo, a nome della comunità, per quanto fatto in questi anni. Con la fine dell'anno infatti Cortis andrà in pensione salutando il plesso castelnovese dove è rimasto per undici anni.

“Abbiamo voluto riconoscergli il merito per quanto fatto in tutto questo tempo per i ragazzi e le famiglie di materne, elementari e medie. Una comunità che con lui è cresciuta molto anche in termini numerici visto che è passata da 700 alunni agli 830 attuali. È stato inoltre capace – conclude Montebello – di creare un'offerta didattica valida e di stimolare gli insegnanti anche in questi mesi molto difficili”.