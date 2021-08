Il capitano di vascello Ilardi comanderà la base elicotteri di Luni

Sarzana - Val di Magra - Avvicendamento al comando della stazione elicotteri Marina Militare di Luni. Venerdì 3 settembre la cerimonia tra il capitano di vascello Onofrio Marco Frumusa, comandante della stazione elicotteri di Luni, cedente, e il capitano di vascello David Ilardi, subentrante. La cerimonia sarà presieduta dal comandante delle Forze aeree della Marina Militare, contrammiraglio Marco Casapieri.

La stazione elicotteri di Luni, che insieme a quella di Grottaglie e Catania, rappresenta una delle principali articolazioni operative del Comando delle Forze Aeree (COMFORAER), ha sede dal 1968 nel comune di Sarzana e rappresenta nel territorio un’eccellenza professionale attiva e molto importante.



Tra le realtà che insistono presso la Stazione Elicotteri di Luni rientrano il 1° e il 5° Gruppo Elicotteri, rispettivamente operanti gli elicotteri delle linee EH-101 e NH-90, assetti tra i più tecnologicamente evoluti e in elevata prontezza per imbarcare sulle Unità della Squadra Navale, per supportare le Forze Speciali (COMSUBIN) e per garantire le attività concorsuali in supporto alla popolazione civile.

Il centro di addestramento per la sopravvivenza in mare e ammaraggio forzato, dotato del simulatore Maritime Egress Training Simulator (METS), capacità di riferimento per l’addestramento avanzato degli Equipaggi di volo della Marina Militare e di altre Forze Armate, nazionali ed estere; il Full Crew Mission Simulator (FCMS) dell’elicottero EH-101.

La Stazione elicotteri di Luni, con i Gruppi di Volo dipendenti, è stata coinvolta in tutte le principali operazioni a cui ha preso parte la Marina Militare. I suoi elicotteri sono uno strumento di difesa della flotta, indispensabile per estenderne il raggio d'azione e per proiettarne le capacità operative sul mare e dal mare.