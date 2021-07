Il Touring Club ha confermato la Bandiera Arancione di Castelnuovo

per il prossimo triennio

per il prossimo triennio

Sarzana - Val di Magra - Confermata a Castelnuovo Magra la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per il triennio 2021-2023. Il Comune ha ottenuto per la prima volta questo riconoscimento prestigioso destinato ai piccoli borghi dell’entroterra nel 2002, primo comune della Liguria ad aderire al progetto e tra i pochi a livello nazionale.

Il Touring Club Italiano seleziona e certifica i comuni dopo un'attenta e approfondita analisi basata su oltre 250 parametri ed il marchio ha una validità temporanea: ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti alla verifica della sussistenza degli standard previsti. Castelnuovo Magra, grazie all’ennesima conferma ottenuta anche per il prossimo triennio, può garantire ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica, pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, a partire dal patrimonio storico, culturale e ambientale, all’insegna dell’autenticità e dell’accoglienza di qualità.