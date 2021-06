Il Parentucelli ringrazia l'equipe Covid scuole dell'ASL5

Sarzana - Val di Magra - “A nome di tutto l’Istituto Parentucelli Arzelà desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'equipe Covid Scuole di Asl 5, ed in particolare alla dottoressa Graziella Gavarini, per l’encomiabile collaborazione offerta a questa scuola nella gestione dell’emergenza”. Sono le parole di ringraziamento e gratitudine espresse dal dirigente Generoso Cardinale a fine di un anno scolastico contrassegnato da mesi difficili di contagi dilaganti.



“La presenza costante della dottoressa Gavarini, sia di giorno che di notte, nei giorni feriali come in quelli festivi, il suo impegno e la sua competenza - aggiunge -, sono stati fonte di rassicurazione. Tutto questo ha consentito a tutti noi di affrontare con fiducia e ottimismo la pandemia”.

E ancora, spiega Cardinale: “Abbiamo assicurato agli studenti più fragili la presenza a scuola nel corso dell'intero anno scolastico. Oggi, siamo orgogliosi dell’efficace risposta che abbiamo saputo approntare a fronte della minaccia di un virus tanto piccolo quanto insidioso e vogliamo condividere questa nostra fierezza con chi ci ha supportati fattivamente in questo anno complicato”.



Un altro ringraziamento del dirigente del Parentucelli Arzelà va a tutte le famiglie degli studenti che “con profondo senso civico, rispettando le apposite regole per il contrasto del virus, hanno contribuito al successo delle nostre scelte e allo sviluppo dei processi formativi. E un grazie particolare anche alle referenti Covid dell'Istituto professoresse Manuela Maria e Catia Loccori”.