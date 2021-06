Il Gruppo Bulgarella presenta gli interventi per l'ex Colonia

Il presidente domani sarà a Sarzana per incontrare Comune e Regione.

Sarzana - Val di Magra - A una settimana dall'acquisto da Arte Genova dell'ex Colonia Olivetti, domani i nuovi proprietari della struttura di Marinella saranno a Sarzana per presentare gli interventi previsti per trasformare lo stabile in un resort di lusso. Nel pomeriggio infatti il sindaco Ponzanelli e l'assessore all'urbanistica riceveranno il presidente del Gruppo acquirente Andrea Bulgarella e i vertici dell'azienda. All'incontro parteciperanno anche il presidente della Liguria Giovanni Toti e gli assessori regionali Giampedrone e Scajola.