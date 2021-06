Il Comune di Sarzana affida il servizio di rimozione e custodia dei veicoli

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana cerca nuovamente un soggetto che si occupi del servizio di rimozione e custodia dei veicoli. La prima procedura per l'affidamento diretto era stata avviata nell'ottobre 2020 ma a casa di due refusi su attribuzione dei punteggi e indicazione dell'offerta economica del capitolato, è risultato necessario correggere e ripubblicare la determina del comandante della Municipale. Quanto alle imprese che avevano già aderito alla manifestazione di interesse sono state contattate ed informate per essere poi riconvocate.



L'appalto avrà la durata di due anni e un importo di 100mila euro, calcolato in base ai dati del biennio 2018/19 con una media di 400 rimozioni annue. Le ditte interessate dovranno formulare un'offerta di ribasso percentuale unica sul listino posto a base di gara, mentre l'esame e la valutazione delle offerte verrà deferita ad una commissione tecnica appositamente nominata.

Il soggetto che si aggiudicherà l'appalto dovrà quindi provvedere per conto del Comune alla rimozioni ordinarie in violazione alle norme del Codice della Strada; sequestri penali; veicoli proventi di furto; spostamento di veicoli con contrassegno di invalidità (per urgenti motivi di ordine pubblico o pubblica necessità); spostamenti in caso di necessità e urgenze; soccorso stradale gratuito per veicoli della Polizia Municipale all'interno del territorio comunale. Il concessionario, su richiesta, dovrà anche provvedere al recupero e contestuale trasporto di veicoli trovati in stato di abbandono e in attesa di essere alienati presso un centro di demolizione autorizzato.

La ditta dovrà infine disporre di almeno due mezzi autorizzati ad intervenire – in ogni momento dell'anno e della giornata - esclusivamente su richiesta del personale della Polizia Municipale. L'aggiudicazione del servizio sarà mediante graduatori con punteggi attribuiti in base a offerta tecnica ed offerta economica.