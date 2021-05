Il Comune di Arcola è amico delle api, evento online

Sarzana - Val di Magra - Arcola è diventato uno degli 80 comuni in Italia “Amico delle Api”. In occasione della “Giornata internazionale dell’ape” vi invitiamo a partecipare al webinar , intitolato “Verde Pubblico multifunzionale negli ecosistemi urbani. Aspetti progettuali, applicativi e gestionali nei Comuni amici delle api”, in programma per giovedì 20 maggio alle ore 9.30.



Per partecipare all’evento basterà accedere nel giorno ed ora indicati tramite questo link:

qui o inserire l’ID webinar 918 2034 1908 direttamente nella home della piattaforma Zoom.